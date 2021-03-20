日本乒乓球手福原愛上月被當地傳媒跟爆她背着台籍乒乓球手丈夫江宏傑偷食日本型男，及後更扯出江宏傑疑似以留台的外母福原千代及子女當「人質」，還有有傳江家對福原愛精神虐待，以及福原愛與姑奶、江宏傑胞姊江恆亘之間就婚戒贊助事件等鬧不和，搞到七國咁亂。據台灣《蘋果新聞網》今日報道，江宏傑被發現帶同一對子女及胞姊，到松山機場送外母機，但眾人未有再就福原愛事件發表言論。

消息指，江宏傑今日被目擊全家現身機場，由於福原愛的兒子Kou下月便2歲生日，外界以為她會在近日返台為兒子慶祝，江家今日到場接機，但原來江家此行是送外母福原千代機。由於福原千代有腰傷，行動不便，有時需要靠輪椅代步，但她也能自己步行。

福原愛母親閉眼封嘴

江宏傑拖着3歲大的女兒Aila陪外母辦登機手續，而福原千代的行李不多。被問到有無計劃返日本住，及問到福原愛會否返台，福原千代閉眼兼以手指作交叉狀，不願回答。

至於被指暗地裏為胞弟及弟婦安排贊助婚戒的江恆亘，除了幫親家奶奶摺起輪椅打點外，當她聽到姪女Aila大叫「我要找姑姑，我要尿尿」時，亦立即做「阿四」，陪姪女去廁所，似乎平日也有照顧開Aila。江宏傑父親及江恆亘面對傳媒提問，亦盡量避談，只感謝媒體關心。

Aila失控四圍跑

江恆亘後來帶Aila到大廳玩，見Aila開心地四圍跑，似乎沒有任何不適應。後來江宏傑抱着女兒目送外母出境，當他打算離開時，Aila玩到失控，四圍狂奔，之後更拉着父親表示：「想要去洗手。」江宏傑答應女兒洗手後要回家。被問到福原愛返台日期，江宏傑僅說：「不好意思、謝謝關心」，而Aila被問到有無與母親通電話，江宏傑點頭代答，Aila則童言童語說「打給福原愛」。

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