黃店「渣哥」老闆娘譚小環早前曾參演港台短劇《環顧日常》其中一集，但劇集在未知原因下臨時被抽起。由民政事務局副秘書長空降接任廣播處長的李百全，上任不足一個月，港台先後抽起今季三集《香港故事》、《環顧日常》、曾為7.21事件報道進行車牌查冊被捕的蔡玉玲所製作有關特殊教育的《卓越教室》、黃秋生有份參與的《聽出好戲勢》、下一季《香港故事》其中兩集等，罄足難書。

譚小環成為人妻後，依然沒放棄幕前演出，《環顧日常》被抽起後，她曾發文表示一直用心演戲，希望大家會看到其演出。小環參與戲劇工作時，食店生意主力交由老公渣哥（蔡強榮）負責，今日渣哥在銅鑼灣茶餐廳坐鎮，譚小環則未有現身幫手打理業務。渣哥見《蘋果》記者在店外拍照後，邀請入店內採訪。

渣哥在店內指揮店員、帶客入座、捧餐、招呼熟客一腳踢，見櫃枱位放了個台灣鳳梨，問到渣哥是否撐台灣果農轉售鳳梨？他說：「唔係，之前台灣果農告急，我哋入咗啲貨，用嚟做焗豬扒飯，支持一下。」提到疫情過後會否再開分店？渣哥表示：「唔會喇！錢方面比較難搞，開3間已經好夠，之前朋友話要專程去九龍食，好遠，所以特登喺銅鑼灣開一間。」

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