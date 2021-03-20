荷李活導演薩克薛達（Zack Snyder）重新補拍及剪輯的《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder’s Justice League）前日在HBO全球播放，疑因同一時間太多超英影迷搶住收看，令HBO GO系統一度發生故障。在原版被全部剪走、由中國男星鄭愷飾演的華裔科學家Ryan Choi（又名Atom）驚喜復活成為焦點，薩克透露有計劃為Atom製作外傳在中國吸金。

漫畫中，Atom是一名香港出生的S.T.A.R. Labs科學家 ，他雖然在《薩克薛達之正義聯盟》中並沒有展示超能力，但薩克日前受訪時被問到鄭愷的角色會否延續時，他就表示：「我已正在建議華納在中國拍一部Atom電影，就像一部中國演員的超英片，這是我的目標。」不過，Atom於2017年《正義聯盟》原版的鏡頭全部被刪走，可見華納對發展該角色的興趣不大，未知今次復活會否令公司改變主意。此外，鄭愷日前在社交網站大晒與薩克導演的合照，薩克還手持一把寫上其中國名字的紙扇。

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