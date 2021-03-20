武漢肺炎在過去1年打亂很多人的習慣和步伐，疫情持續，想到外地旅行仍遙遙無期，不過大部份人已逐漸適應在疫情下的生活，近日香港確診數字似有緩和趨勢，不少藝人都趁假日帶仔女外出實行親子樂。甘比今日在IG貼出帶兩個囡囡秀樺和Josie，約埋好姊妹徐濠縈和女兒康堤，到花店學插花的相片。只見眾人都細心聆聽導師講解，然後揀選自己喜歡的鮮花捆成一束。其中在大合照中，只見今年16歲的康堤，剪了一頭清爽短髮，身高已經高過媽咪徐濠縈，長得亭亭玉立。至於甘比今年12歲的大女秀樺，亦越見清秀。

無獨有偶，黎姿今日亦有帶女兒學設計盆景，平時甚保護女兒的黎姿，更罕有讓女兒正面樣出鏡，雖然戴上口罩，但單看黎姿囡囡的雙眼，已似十足爸爸。黎姿留言說：「創造力對小朋友發展非常重要，我會盡可能讓3小豬嘗試各種可發揮創意的活動。設計小盆景除了要花心思考創意，製作過程亦需要很專注。別說是小朋友，我也有點被難倒了，因為所有配件和裝飾品都很微型，每一個步驟都不能心急。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！