韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，今晚將播出第9集，雖然上一集宋仲基因為食大陸產的韓式拌飯而陷入爭議，不過劇迷都很想再看他為了對抗巴別集團扮基追仔後的情況，而香港劇迷可於Netflix追看最新劇情。

澤演充滿殺氣

《Vincenzo》今日公開第9集劇照，可見宋仲基和全汝彬表情十分嚴肅，兩人未知看到甚麼東西，即時陷入衝擊。可見宋仲基看到不知甚麼情況後似乎無話可說，慘白的臉龐令危機感進一步加劇。至於澤演和郭東延則充滿殺氣， 當中澤演已表明要親手對付宋仲基，似乎他已想好反擊宋仲基的方法。另一方面，宋仲基和全汝彬則合力去揭發巴別集團的陰謀，同時亦想盡方法去揭開幕後主腦是何方神聖。

密密接廣告

另外，宋仲基的前妻宋慧喬早前落實接拍SBS新劇《現在分手中》，劇組方面日前已開工。雖然喬妹要進行拍攝，但她亦密密接廣告。喬妹今日在IG公開其代言的護膚品牌的廣告照，只見她露出香肩，大晒白滑肌膚。

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