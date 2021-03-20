下月52歲生日的韓國牙醫李秀珍一向話題多多，她因為凍齡樣貌加上弗爆身材而受到外界關注，同時她又不時自誇靚過韓國女神金泰希，所以成為網民的話題。而李秀珍孖住年約19歲的女兒一起經營YouTube頻道做網紅，不時在網上公開自己的往事，今日她再次大爆遭到前夫的暴力對待。

遭前夫辱罵

有網民和李秀珍作交流時提到男友是外國人時，李秀珍就指自己的前夫是僑胞，又大爆曾遭前夫辱罵，她指當日因為大家溝通上誤會，前夫以為李秀珍罵他，於是激動地以粗口責備她。同時李秀珍又提到懷孕時，前夫沒有再打她，但卻指前夫的性格就好像人氣劇《Penthouse》中嚴基俊飾演的角色一樣，有點精神病似的。李秀珍說：「懷孕4個月的時候，他喝完酒凌晨3點回家後，竟然把水倒落正在瞓覺的我身上，當時我還以為是穿羊水。」李秀珍形容前夫結婚前十分有紳士風度，從香港出差回來會購買十件禮物給她，形容前夫說：「他就像夢寐以求的王子一樣，但結婚後，不知為甚麼，這王子變成了一隻打我的青蛙了。看人要仔細一點，不能像我一樣。」

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