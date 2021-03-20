田蕊妮離開無綫接近一年，最近接受新挑戰，將於下月一連13場公演的《聖荷西謀殺案》舞台劇中擔任女主角「Ling」。田蕊妮今日在Facebook貼上多張拍攝poster的花絮相片，見阿田穿上一件超低V的黑色晚裝，有整頭、化妝和服裝人員聯手為她打造唯美造型，酥胸半露，非常性感。

阿田今日接受《蘋果》電話訪問時透露構念是由舞台劇團設計，自己只做好演員本份，問到如此性感有沒有向老公杜汶澤備案？她笑說：「有咁嘅需要咩？哈哈，工作上面嘅嘢我哋都好獨立嘅。」

《聖荷西謀殺案》是由金牌編劇莊梅岩、導演甄詠蓓和監製朱仲銘聯合打造，舞台劇於2009年首次公演後大獲好評，多次在香港和海外進行公演，去年更被改編成同名電影，阿田要接劉雅麗和鄭秀文棒演活「Ling」這個角色，她坦言有少少壓力。她說：「之前已經聽好多人講呢個劇本好好睇，當佢哋邀請我時相當開心，但疫情遇上好多波折，幾個月前決定乜都唔理照做，現在已開始排戲階段。今次係我遇過最完整嘅一個劇本，對手潘燦良亦係我一路好期待合作嘅舞台劇男演員，加上整個團隊都好高質，開心能參與其中。」

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