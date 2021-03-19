荷李活巨星畢彼特（Brad Pitt）與艾米漢默（Armie Hammer）以往聲譽不錯，曾經都因為好丈夫與好爸爸形象，在圈中甚吃得開，但近日二人都連環爆醜聞。安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與畢彼特離婚後反目成仇，當年曾有傳離婚導火線是畢彼特涉家暴，甚至向孩子動粗，施以語言及肢體暴力。最新消息就指，安琪蓮娜正式向法庭提交新證據證明前夫家暴，更打算讓六名子女上庭作供。

大仔想除掉姓氏

據知畢彼特深信安琪蓮娜此舉是要將子女當作最後武器，讓她可以帶子女搬離洛杉磯，而不用知會畢彼特或得到他的同意。而消息人士表示畢彼特從未向子女動手：「他的子女已經承受很多創傷，但這不是畢彼特可以控制。妥協的時間已經過去，他受夠，也不會再被安琪蓮娜控制。」據報道指，安琪蓮娜打算讓六名子女上庭作供，她也同意提交自己及子女的供詞，知情人士透露：「子女們都曾被安琪蓮娜利用去傷害畢彼特，現在更嚴重。」

據知19歲的大仔Maddox在是次官司會以證人身份，指控畢彼特不適合做爸爸，還表示想透過法律方式，將自己的姓氏「Pitt」除掉，不過安琪蓮娜不贊成他的想法，但仍然尊重。其實Maddox與畢彼特一向關係不佳，更有指因為畢彼特於2016年在私人飛機上向Maddox家暴，而成為離婚的主因。自畢彼特正式離婚後，他與Maddox更是零交流，相反Maddox就是安琪蓮娜最愛錫的一位，而畢彼特與17歲的二仔Pax亦幾乎斷絕來往。其實，畢彼特與安琪蓮娜的14歲親生女Shiloh，上個月亦在社交媒體上除掉姓氏「Pitt」，而Shiloh一向是與畢彼特最親密的子女，此舉令他非常傷心。

艾米再被控強姦

另外，大熱同志電影《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）34歲男星艾米漢默早前被爆透過Ig傳送變態訊息給數名女子，內容涉及強姦幻想和虐待，甚至聲稱想食人肉，令他身敗名裂。最近再有女子公開指控艾米漢默強姦，洛杉磯警方亦已立案調查。

24歲女子Effie連同律師開記者會，表示自己遭艾米漢默強姦。她指自己於2016年透過fb認識艾米漢默，後來被對方強姦了四小時，又被他捉住頭撞向牆。Effie表示自己試過逃走，但艾米卻不容許，Effie一度以為對方會殺死她，又表示不能相信自己深愛的人竟這樣對待她。被問到會否提告，Effie的律師就稱她會與警方合作，協助調查。艾米漢默的律師就否認指控，表示艾米漢默是無辜，反指女方傳送了過百張性感相片與訊息給他，並稱直至上年7月Effie仍然向艾米傳情慾短訊，認為她只是想向提出分手的艾米報復。