荷李活巨星畢彼特(Brad Pitt)與艾米漢默(Armie Hammer)以往聲譽不錯,曾經都因為好丈夫與好爸爸形象,在圈中甚吃得開,但近日二人都連環爆醜聞。安琪蓮娜祖莉(Angelina Jolie)與畢彼特離婚後反目成仇,當年曾有傳離婚導火線是畢彼特涉家暴,甚至向孩子動粗,施以語言及肢體暴力。最新消息就指,安琪蓮娜正式向法庭提交新證據證明前夫家暴,更打算讓六名子女上庭作供。

大仔想除掉姓氏

據知畢彼特深信安琪蓮娜此舉是要將子女當作最後武器,讓她可以帶子女搬離洛杉磯,而不用知會畢彼特或得到他的同意。而消息人士表示畢彼特從未向子女動手:「他的子女已經承受很多創傷,但這不是畢彼特可以控制。妥協的時間已經過去,他受夠,也不會再被安琪蓮娜控制。」據報道指,安琪蓮娜打算讓六名子女上庭作供,她也同意提交自己及子女的供詞,知情人士透露:「子女們都曾被安琪蓮娜利用去傷害畢彼特,現在更嚴重。」

據知19歲的大仔Maddox在是次官司會以證人身份,指控畢彼特不適合做爸爸,還表示想透過法律方式,將自己的姓氏「Pitt」除掉,不過安琪蓮娜不贊成他的想法,但仍然尊重。其實Maddox與畢彼特一向關係不佳,更有指因為畢彼特於2016年在私人飛機上向Maddox家暴,而成為離婚的主因。自畢彼特正式離婚後,他與Maddox更是零交流,相反Maddox就是安琪蓮娜最愛錫的一位,而畢彼特與17歲的二仔Pax亦幾乎斷絕來往。其實,畢彼特與安琪蓮娜的14歲親生女Shiloh,上個月亦在社交媒體上除掉姓氏「Pitt」,而Shiloh一向是與畢彼特最親密的子女,此舉令他非常傷心。

艾米再被控強姦

另外,大熱同志電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)34歲男星艾米漢默早前被爆透過Ig傳送變態訊息給數名女子,內容涉及強姦幻想和虐待,甚至聲稱想食人肉,令他身敗名裂。最近再有女子公開指控艾米漢默強姦,洛杉磯警方亦已立案調查。

24歲女子Effie連同律師開記者會,表示自己遭艾米漢默強姦。她指自己於2016年透過fb認識艾米漢默,後來被對方強姦了四小時,又被他捉住頭撞向牆。Effie表示自己試過逃走,但艾米卻不容許,Effie一度以為對方會殺死她,又表示不能相信自己深愛的人竟這樣對待她。被問到會否提告,Effie的律師就稱她會與警方合作,協助調查。艾米漢默的律師就否認指控,表示艾米漢默是無辜,反指女方傳送了過百張性感相片與訊息給他,並稱直至上年7月Effie仍然向艾米傳情慾短訊,認為她只是想向提出分手的艾米報復。