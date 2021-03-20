資深演員黃樹棠（棠哥）3年前曾確診大腸癌二期，雖然當時手術後逐漸康復，不過棠哥的兒子黃榮璋昨日在社交平台留言，希望大家為身在醫院的爸爸集氣，據棠哥胞妹黃文慧指，棠哥患了肺癌，因為呼吸不暢順而入院。與棠哥相識多年的「肥哥哥」劉錫賢，他在facebook亦有帖文，「今年不知道甚麼年，點解D啲不好消息接踵而至，希望不要再有呢啲消息了！我的好友好兄弟棠哥（黃樹棠）癌病復發在醫院中，祈希所有好友為他集氣，為他加油，望佢大步檻過，早日康復出院，棠哥，加油，加油，大家等你出嚟食飯見面㗎！」袁文傑亦有留言「棠哥加油」。

《蘋果》今日聯絡劉錫賢，他以短訊回覆：「只知道他現在醫院中，情況未知，他的兒子告訴我們有甚麼進展就告知我們，因為這幾年他深居簡出，所以很少碰面，我約他也未必出來，而且疫情下更加不能見面，所以上一次見面已經是前年的事了，在一次飯局碰面呢，當時他仲精神奕奕的。」

棠哥和尹天照、萬綺雯曾合作亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》系列，阿照今日回覆《蘋果》：「我好耐冇見棠哥，因為我返咗大陸拍嘢，其實我今日先知道佢入咗醫院，頭先我聯絡過李潤祺，佢話棠哥上次入過一次醫院，跟住返返出嚟，話棠哥個肺有啲問題，而家應該打緊標靶，我都WhatsApp咗棠哥，佢就未覆我，不過李潤祺話佢都好精神，其他嘢我就唔清楚，我都等緊佢回覆我先知道係點。」而萬綺雯則在微博留言「求叔！要吉人天相啊！大家也給你集氣！」

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