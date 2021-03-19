吳綺莉（Elaine）在單親家庭長大，父母在她1歲時候離異，Elaine跟隨母親鄭黎明，但關係疏離，童年時已經好似「人球」一樣被人踢來踢去。幾歲開始，由住在汕頭的外公湊大，或許是她最快樂的童年。「2、3歲時候，我就跟外公喺汕頭住，佢最錫我，我出世冇耐，外公中風有半邊身郁唔到，但佢就成日瞓喺床抱住我。以前唔使一定返幼稚園，街上冇咁多車，我就好似街童咁，幾歲人仔成日周街走。」

要升上小學，Elaine雖然獲安排返香港，但仍繼續與跟媽媽分開，被安排送到港島區一間名校小學讀書，校規嚴謹，宿舍的生活十足軍訓一樣，完全沒有自由。「宿舍有校監，每朝起身都要整好蚊帳、摺被，每個人有一個鐵櫃，每一格都要好整齊，歪咗就要對住牆罰企。返工都有15分鐘走盞，我哋完全冇，3點半響鬧鐘（放學），5點返課室做功課同自修，時間表列得好清楚，8點全部熄燈瞓覺。」吳綺莉從小便沒有感受過家庭溫暖，宿舍的生活更顯得冷冰冰，她最深刻一次是那年的10號風球，「有啲同學早走咗，得番幾個同學，但宿舍嘅玻璃爛晒，外面又大風大雨，好驚，感覺好唔好。」由於「唔鍾意」，吳綺莉多次「偷走」，但不成功，當年的學校還會體罰學生，「以前有體罰，女仔好少少啦，行去黑板打開手掌，要伸到好直用間尺打落去，以前細個隻手好薄，一打就腫晒；男仔仲慘，要趴喺度打藤，幾𤓓。」

從未感受家庭溫暖

無論小學或中學，Elaine都是被送去不同的地方寄宿。「有時啲人問我節日點過？冇，好少一家人坐低，所以點解我咁鍾意喺屋企，因為由我有印象開始就冇呢件事。小學大少少，畀我唔使寄宿，但唔夠一年又俾屋企人送去第二度，美國一個鄉下地方，要坐螺旋槳內陸機去，全個town只有5個中國人，其中4個係一家人。喺嗰度住咗一年，基本上方圓500里都見唔到人，只係見到鹿呀，窗外可以望到密西西比河，嗌救命都冇人理。」好唔開心？「我住喺一個寄宿家庭，但冇得諗開唔開心，因為唔係你揀。」捱不夠一年又「頂唔順」返香港，可惜一年後再被人送走，她苦笑說：「今次去英國，點知都係咁得意，成個town都係老人家，我成日講笑話企崖邊對面又望到法國。」她直認英文水平麻麻，「好難用心讀書……但冇得諗番轉頭。」

自幼與公公相依為命

從來沒有反抗的餘地，她形容與媽媽溝通是「十分十分十分十分之少」，她續說：「由我有記憶開始，都係跟我公公，好少時間同阿媽接觸。」即使吳綺莉誕下卓林後搬到上海定居，但母女之間仍是很少說話，「問乜都話『你自己諗啦』，唔會同你傾好多嘢，溝通上唔識，有影響到我都唔識同人溝通。可能因為咁我都係乜都自己解決，但佢未必消化到，係我哋最大嘅缺口。」她曾在一個大陸真人騷中透露，當年是靠吳母每月接濟，試過將人民幣好似「撒溪錢」般丟在地下，要Elaine逐張逐張執起，又試過半夜揮菜刀逼吳綺莉去找成龍，吳母發脾氣時會亂砍，最後才決定與卓林一齊返港。對於舊事重提，Elaine都不願再多談：「嗰次只係朋友傾偈，但算啦，過咗去。每個人都有每個人嘅問題，屋企嘢好少去講，感恩，好多嘢畀我經歷咗先知咩叫珍惜。」2015年，鄭黎明在上海病逝，一切前塵往事化為煙，年前吳綺莉將媽媽的骨灰運回香港安葬，完成她的最後遺願，以盡孝道。

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