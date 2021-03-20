緬甸反軍事政變示威持續，當地軍警昨日繼續以武力開槍鎮壓示威，導致9人死亡，中部城鎮昂班至少釀8死。在電影《TheLady》中，飾演諾貝爾和平獎得主昂山素姬的楊紫瓊，今日在社交網站講及緬甸狀況，坦言看到局勢覺得很傷心的她，指人權是緬甸生存及成長途徑。
正拍攝電影《阿凡達3》的楊紫瓊，亦一直有留言緬甸政變新聞，她今日在IG中貼出兩張代表反抗專制的舉三指自拍照，並以以SUU基金會董事會成員及緬甸「longtime friend」身份留言，表示看到當地陷入動盪不安，讓她覺得很傷心。楊紫瓊又謂要決定一個國家的命運，是一項非常艱鉅的任務：「必須通過和平手段來完成；一定要冷靜，及有清醒頭腦。相互尊嚴地對待彼此和尊重彼此的基本人權，是緬甸生存和成長為國家的唯一途徑。」
其實楊紫瓊於2011年前往緬甸仰光時，抵達機場後被移民局攔阻之餘，更即時將她驅逐出境。雖然緬甸當局沒有解釋原因，但當時有傳她因飾演昂山素姬而被政府列入黑名單，永遠禁止她進入緬甸。
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