「藝術」不是人人懂得欣賞，街頭藝術更通常會被人誤解，要知道一個城巿有沒有藝術氣息又或者包容異己的能力，就可以往街頭方面看看。Gucci 一直視街頭為其發表創意的空間，讓更多人可以接觸藝術的同時，其作品有美化的作用，再加上收巿場宣傳效果，成為三贏的局面。品牌的ArtWalls活動就是將三者實踐的方法，為了呼應今季與美國時裝設計師、人稱「時裝界園丁」的Ken Scott在Epilogue的別注系列，品牌將其作品中常見的牡丹、玫瑰、罌粟花和向日葵印花，化成壁畫，分別展現於曼克頓蘇豪區的Lafayette Street、米蘭的Largo La Foppa 、東倫敦紅磚巷、上海靜安區豐盛里和香港德己立街蘭桂坊的大廈外牆上，點綴石屎森林的風景。

Givenchy 也有以外牆作畫布，在法國巴黎瑪黑區，一幅白牆上繪有幅Givenchy 創辦人Hubert de Givenchy 的黑白人像畫，一方面為宣傳Gentleman 男士香水，另方面紀念這位已故的「時尚紳士」。壁畫將會保留幾天，貫徹街頭藝術的命運。

街頭是藝術教育也是比拼的場地，JPS 畫廊於全新的多媒體創意地標Belowground 舉行「逆時車站」的展覽，重塑紐約地鐵的場景，找來藝術家 Cope2、Afa Annfa 與 Chino Lam 作畫，同時亦展示其他如壁畫、雕塑等作品。 「藝術」就是隨處可見，要認識抑或享受藝術其實都近在咫尺。

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