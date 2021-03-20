韓國團(G)I-DLE的23歲成員穗珍上月被爆霸凌同學，事後她承認曾用粗口罵人，但就強調沒有使用過暴力，當中童星出身的徐信愛疑似在網上暗示讀時曾遭穗珍欺凌，最終穗珍所屬的事務所CUBE發表立場指穗珍將中斷活動，(G)I-DLE暫時會以5人之姿繼續活動。

10點進行反駁

而穗珍昨日通過fans平台就事件發表長文，表示向因為今次事件而煩惱的所有人表示深深的歉意，同時更以10點來逐一反駁霸凌的傳聞。

已聯絡徐信愛公司

當中她再次否認之前爆料者的指控，更點名徐信愛：「就像第一次發表立場時所說的一樣，在學生時期也沒有和徐信愛演員進行過任何對話。在該事件發生之前，連演員是就讀幾班都不知道，在桌子上放煙或偷畢業信的事情都不是我做的。連這樣的傳聞也是第一次知道，完全不知道與同級生徐信愛有關的事情。但每次發表關於我的新立場時，徐信愛都會準時上傳文章，很多人誤會我對她施加了暴力。公司亦聯繫了演員所屬公司亦沒有回覆，因為我很光明磊落，所以強烈請求徐信愛對此明確表明立場。」

願意退團及受罰

最後，穗珍表示對於那些編造的謠言和虛假事實的部份，已經進行了搜集證據和控告，將進行法律判決。她強調如果真的有做錯的事情，她願意退團及甘願接受所有處罰，但是她一定會揭露真相。 而穗珍所屬的CUBE亦表示將會採取法律行動。

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