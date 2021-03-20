英國男子組合One Direction於2016年宣佈無限期暫停活動，四位成員分別作個人發展至今已經5年。當中Harry Styles日前出席格林美擔任開場表演嘉賓，兼奪得最佳流行歌手，狀態依然大勇。相反另一位已成人父的27歲型男成員Liam Payne日前自拍竟然驚變大叔，臉頰暴脹，可憐成為網民嘲笑對象。

Liam於2016年與37歲女歌手Cheryl玩姊弟戀，兩人育有一名兒子Bear，之後於2018年分手。Liam前年與模特兒Maya Henry蜜運，去年8月更宣佈訂婚。Liam近日外出自拍，在社交網站表示剛發現自己的音樂已被播放超過50億次，感謝fans的支持。不過，未知久未露面的Liam未知是否受到武漢肺炎疫情影響，完全不修邊幅，不但留有一頭長髮，臉上的鬍鬚亦未有修剪，形象十分邋遢。有fans留言表示會請願要求Liam永遠不剪頭髮，又指他似耶穌，更有人寫歌叫他不要忘記剪髮。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！