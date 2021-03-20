人氣王姜濤和關智斌（Kenny）今年擔任商台的「饑饉之星」，昨日二人和艾粒、小儀前往上水馬草壟，接受30小時饑饉之旅挑戰，為非洲國家飢餓人口籌款。

在商台IG貼出的相片中，眾人到達營地後，Kenny即細心為姜濤噴蚊怕水，之後各人揀選心水帳幕，並開始接受各式各樣的挑戰。其間小儀趁機對姜濤又攬又摸，狀甚陶醉，有姜糖留言叫小儀「放開個男仔」，有人就問小儀究竟揀Edan（呂爵安）還是姜濤？事關小儀之前和Edan主持ViuTV新節目時，曾讚Edan令她回春，更講明姜濤不是她喜歡的類型，如今她攬姜濤，因此網民問她是否轉軚，小儀就回覆說：「Why not both？」

由於昨日是姜濤新歌《Master Class》MV出街日子，因此他在營地時，仍十分緊張fans對新歌的反應，更坐在帳篷前逐一細讀fans的留言。新歌《Master Class》是姜濤奪得叱咤樂壇「我最喜愛男歌手」和「我最喜愛歌曲獎」之後推出，姜濤坦言最初構思新歌時頗有壓力，但之後覺得不用理會太多，只要做回自己喜愛的音樂便可。而在MV中，姜濤又唱又跳又玩火，打破以往輕快情歌的風格。

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