朱智賢去年4月被揭發與人夫黎振燁（Jackson）車廂偷食蛋糕後，隨即被TVB放入雪櫃。被雪藏接近一年後，朱智賢今日正式獲TVB解凍，獲批准出席劇集宣佈活動，機會咁難得，朱智賢當然不忘多謝公司畀機會。

朱智賢今日到將軍澳為新劇宣傳，對於自己比同樣偷食的人夫黎振燁和黃心穎好運，被雪一年已能解凍，朱智賢即流利地表示好開心公司給她這個機會，又指現階段只會專注事業：「暫時我都係得一個目標，就係專注喺自己嘅事業，其他好多嘢都唔特別去干預，嚟緊會好比心機去做好我所有嘅工作，我會證明畀大家睇。」被問到復出後會否怕觀眾不接受，朱智賢就指大家的反應不是她能控制，現時只能先做好自己：「只要對得住自己，做好人生裏面所有嘢咁就OK！」對於之後的工作，朱智賢就表示暫時仍未清楚：「要等公司安排，公司安排咩我都會好努力去做。」

朱智賢指在「雪櫃」期間，因不想浪費冇工開的日子，除修讀營養學外，又建立了行山這個興趣：「由最初好唔行得，到最近行咗一條叫做係考牌嘅路線，成26公里，由天黑行到天光再行到天黑，行咗14個鐘。可以鍛煉意志，對身心靈好好。」而她又謂男友謝東閔是第一個叫她去行山的人，而且更會相約一班好友一起行。記者會上，朱智賢被度腰圍時被發現只得22寸，她笑言應該不是真的：「我是很易肥的那種，最近都經常運動，瘦了不少。」

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