今年77歲資深演員黃樹棠（棠哥），3年前確診大腸癌二期，當時棠哥做完手術後逐漸康復，可惜近日他病情反覆，日前被送入醫院。昨日其兒子黃榮璋在社交網留言希望為爸爸集氣：「2005年癌症帶走我媽，而家癌症又嚟折磨我爸。而家醫院危險中，希望集氣，求平安。」

《蘋果》今日致電黃樹棠的胞妹黃文慧，她在電話中證實胞兄昨日入院，現仍在醫院留醫：「大家都知佢之前患過大腸癌，噚日佢呼吸唔暢順，囝囝同佢叫白車送院，佢肺有cancer，而家喺醫院唞緊，佢有知覺嘅，因為呼吸唔係幾舒服，影響到血壓唔穩定。哥哥有過癌呢個病因，真係唔知癌幾時侵蝕身體，佢多年嚟算keep得好好，希望佢今次都大步檻過，始終人年紀大，身體機能都差少少。多謝大家關心，希望大家都畀正能量，唔好畀到我哋屋企人有咁多壓力。」由於疫情關係，醫院未能安排探訪，黃文慧隔空為哥哥打氣：「我明人生唔一定永恆，交畀醫生，交畀個天，希望個天畀哥哥玩多10年8年，我哋等佢出院打牌。」

黃文慧回應時指哥哥向來很注重養生，早睡早起，注重健康。棠哥在手術康復後，亦表示希望自己能「賺回10年命」，他在訪問中曾透露在手術中切了14吋腸，病後身體變差了很多，為免累人累己，因此康復後決定每日走3萬步鍛鍊好身體，又在冬天去暖水游泳池，做水中太極，研究養生之道，好好生活。

入行超過50年的棠哥最後一次公開露面，是在去年2月的香港動作特技員公會新春團拜，當日他更獲大會頒發傑出貢獻獎。棠哥1970年代已在電影中亮相，1979年更主演徐克導演的經典電影《蝶變》，令聲名大噪，之後他曾加入無綫，拍過不少經典劇集包括《楚留香》、《親情》、《網中人》及《千王之王》等，在麗的電視和（亞洲）電視期間，所演出的作品數目更多，其中他參演亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》系列中演繹求叔何應求一角，角色深入民心，因此人前人後大家都習慣稱呼他為求叔。而資深演員黃文慧是他妹妹，兒子黃榮璋亦是電視台配音員，可謂一門三傑。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！