校園劇長青永續，雖然故事萬變不離其宗，但俊男美女青春火花總能留住觀眾，而青春劇更是當紅藝人躍升一線前的踏腳石，意義重大。

《我的ID是江南美人》整容改運

整容是韓國普遍社會現象，矛盾在於大眾對整容存極大偏見。2018年的劇集《我的ID是江南美人》，林秀香飾演的高中生從小到大都因身材肥胖兼醜樣被恥笑，令她決心減肥，更索性整容，希望從此改寫命運，怎料她入大學後卻發現理想與現實落差極大，往事更被翻箱倒櫃，被譏為「整容怪物」及「江南美人」（江南就是整容診所地區）。劇中林秀香與車銀優這一對被網民愛戴，車銀優也奠定完美暖男形象。

《繼承者們》懸殊之戀

近十年韓劇不時吹起校園風，而當中最具影響力的其中一部作品，必數李敏鎬、朴信惠及金宇彬主演的2013年劇集《繼承者們》。李敏鎬飾演集團繼承人，為集團利益而必須隱瞞自己生母的身份秘密，一次意外，他邂逅朴信惠飾演的窮家女並收留她。二人漸生好感，但階級身份地位懸殊，令戀情出現重重障礙。劇中演員還有金智媛、姜河那、姜敏赫、崔振赫及朴炯植等，不論主角或配角，不少現今也成功躍升一線。

《學校》長壽系列

《學校》系列由1999年開始拍攝，至2017年已推出共七季，可說是韓劇中最長壽的劇集之一，雖然每季故事均無關連，演員陣容也完全不一樣，但系列深入民心，更是多位一線演員如張赫、李鍾碩、金宇彬、趙炳圭、《哲仁王后》男女主角金正鉉及申惠善等初出道的搖籃。其中《學校2015》（圖）由金所炫主演，劇中她一人分飾兩角演雙胞胎，與陸星材及南柱赫拍檔，發展出兩條平行感情線。