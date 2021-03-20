台灣女星伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）所生的19歲兒子庾翰睿（哈利），近年常在社交網貼出易服相片。雖然被網民熱烈討論後曾一度刪除所有照片，不過，哈利靜過一陣子又再分享易服相片，看來他對於男扮女裝是樂此不疲。哈利上周剛過19歲生日，當日他貼出一身便服打扮照片，並標示自己身處紐約，慶祝生日時未有作易服打扮。

最愛作濃妝艷抹打扮的哈利，昨日又在IG story分享「艷」照，相中他的面容塗上紅色眼影和戴了有色隱型眼鏡，再加一個金色長假髮，造型頗惹火，未知是靠化妝還是靠修圖Apps。而哈林面對鏡頭時嘴部微微張開，並咬着伸出的舌頭，同時擺出chok樣，和兩個女仔齊齊拍片。哈利的易服造型跟媽咪伊能靜如同兩姐妹，正在大陸賺人仔的伊能靜，曾表示兒子滿18歲開始，她便退出照顧者的角色，好讓他去經歷自己的人生。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！