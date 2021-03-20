韓國人氣劇《Sweet Home》去年12月開播，受到各地的觀眾支持，當中更令劇中主演都人氣急升。當中26歲女星高敏詩因為在劇中跟男主角宋江的互動、跟「哥哥」李到晛的曖昧關係而受到關注，她更因撞樣韓片《下女誘罪》女星金敏喜而引起熱議。而近日高敏詩更爆發爭議，網上流出她未成年飲酒的照片，即時成為網民的熱話。

IG發文道歉

高敏詩今日就在IG就事件解畫，表示：「首先因為這樣不好的事情而上傳文章，還有和我未成年時期飲酒照片有關的事情，都讓我很擔心，對此深表歉意。我自己也有年輕的時期，認識到自己過去的行為是錯誤的，對過去的行為負有責任，我會努力走上更加成熟和正確的道路。」

新劇下月首播

另外，有份拍攝的24歲女星高允真，因為外形及氣質跟初出道的韓國女神全智賢極為相似，所以被封為「全智賢接班人」。雖然曾傳出高允真屬人工美女，網上亦流傳其未整容前的舊照，但高允真方面一直未有回應有關傳聞。

雖然陷整容爭議，但無損高允真的星途，她有份主演的新劇《Law School》下月首播，忙於拍攝的高允真趁空檔時不時更新IG。而高允真近日似乎就熱衷於看電影來進修演技，當中年紀輕輕的她對90年代的香港電影更情有獨鍾，她連日來都有在IG透露自己先後欣賞了劉德華和吳倩蓮主演的經典港產片《天若有情》，以及由黎明和張曼玉主演的《甜蜜蜜》。高允真在IG內上載有關電影劇照，雖然她未有留言，但網民都大感激動，紛紛留言讚好。

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