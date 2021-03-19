17歲那年，吳綺莉終於展開屬於自己的人生，某年暑假後返港，她形容自己「懵吓懵吓」便參加了亞洲小姐。吳綺莉是氣質型美女，身材高䠷，一路過關斬將，終以熱門姿態成功奪冠。但當年有傳吳綺莉是因為吳媽媽靠攏亞視高層的關係，才會勝出。花邊新聞，不輸對台的同屆港姐冠軍袁詠儀。Elaine斷言否認：「唔係，我都懵吓懵吓，嗰時我同契媽返香港都唔夠一星期，Nelson係我契媽個契仔，嚟我屋企講開暑期工，話不如幫劉娟娟手，有機會去法國，我以為係做服裝指導嘅助手。陰差陽錯就去咗選美，當時真係貪玩，諗住有得去巴黎，以一個讀書學生嚟講，放暑假有幾千蚊落袋，又有得去玩真係幾好。其實我好男仔頭，細個都鍾意短頭髮，工作以外，從來都唔修甲，真係戇居居俾人捉咗去（參選），當年我啲衫都係劉娟娟借畀我。」

不是做明星材料

在演藝圈工作31年，吳綺莉個性依舊，不愛化妝扮靚、衣着樸實隨心，雖然自覺不是做明星的好材料，但卻很喜歡演戲，希望做好每一個角色。2015年，吳綺莉的媽媽離世，Elaine繼承了一筆遺產，當年以約1,500萬full pay購入大坑的千呎寓所，但遺產數目並非外界想像多，因此她仍然不斷努力尋求工作機會，她說：「遺乜鬼產，我多年來都keep住工作，電視主持、freelance做電台主持，仲有做過網上節目。未來工作？我唔會set畀自己，因為演員好被動，咩電視台叫我都會做。」

吳綺莉先後為ViuTV拍過《理想國》和《太平紋身店》，早前為《太》劇一日連續做了8間傳媒機構訪問，非常落力。拍攝時間正正是去年1月初疫情大爆發，拍足9個月，每日開工大家都好擔心不停消毒，幸好最後仍能順利完成。而最近她亦好似發福不少，她笑說：「我由拍攝初期條裙原本係鬆身，後期已擔心拉唔到拉鏈。因為疫情期間，夜晚冇乜嘢做，我就坐喺度食餅乾，試過食晒成筒朱古力餅，一星期食幾個cheese cake，哈哈！我都唔接受現實，因為平時好少照鏡，唔知自己咩樣，一開始只係唔着牛仔褲，着橡筋褲頭就當冇事。」會否積極減肥？她還說：「冬天好難減，唔食嘢唔得……望落唔覺吖？！」

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