黃樹棠（棠哥）在12、3歲時，因為無心向學投考仙鶴港聯的演員訓練班，年少肯搏肯捱，獲劉家良師傅賞識收做徒弟，60年代跟師傅搵食可以一日賺一千元。70年代，棠哥加入麗的電視擔任武術指導兼演員，因劇集《十大刺客》大受歡迎，後來獲徐克邀請，出演電影《蝶變》兼任武指，但二人之後再沒有合作。

隨後棠哥過檔無綫，與周潤發拍《親情》飾演表兄弟，《網中人》又演好朋友，戲裏戲外都好老友，不過棠哥近年曾在訪問中帶點欷歔說：「十幾年稱兄道弟，但分開之後，見面都會打個招呼。」他坦言層次不同，跟成龍、洪金寶也是一樣，一切在心中。

曾打爆無綫高層眼鏡

棠哥自認性格火爆、脾氣大，當年離開無綫時可說不歡而散。當年的棠哥在電視台和電影方面都好吃香，無綫給予每月2萬5千元人工，但外面拍一部戲片酬60萬，當年雙方傾續約，棠哥不滿無綫只加5千元，傾到最後一次，臨出門口時聽到高層說：「黃樹棠，我知你幕前又得，幕後又得，不過我睇你好得幾耐！」棠哥即無名火起，一拳打落對方塊面，連眼鏡都被打爆，最後要幾個保安架着離開無綫，幸沒有被追究法律責任。

之後棠哥過檔亞視超過10年，參演數十部電視劇集，經典之作為《我和殭屍有個約會》系列中的「求叔」何應求，而一班「亞視之友」感情深厚，近年仍不時有聚會見面。亞視沒落後，棠哥先後去過星馬泰發展，近年主攻越南市場，做演員兼任武指，又會返大陸做一些娛樂活動領班，身兼多職，他曾揚言永不言休。

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