35歲日本女星綾瀨遙近年主要拍劇，由她夥拍夥拍高橋一生的TBS人氣劇《天國與地獄》昨天在當地播出大結局，綾瀨遙同時有新片上映，令她最佳可謂影視兩忙。

綾瀨遙與西島秀俊合演的2017年大熱劇集《太太，請小心輕放》添食開拍電影版，這部新片原本安排去年6月開畫，可是因疫情影響而被迫押後了將近一年，兩位主角今日現身戲院造勢，還有同片拍檔小日向文世、岡田健史及導演佐藤東彌，而是次活動更在當地115間戲院同時直播。

綾瀨遙今日穿着黑色連身裙大晒玉背，她在《太太，請小心輕放》系列中扮演女特務，與片中丈夫西島秀俊各自有不可告人的神秘身份。今日活動上，大會主持問到眾星在愛情與任務之間如何決擇時，岡田健史就稱貓與狗對他而言已很難選擇，綾瀨遙亦十分認同：「我都一樣，老家有養狗，之後再養多一隻貓，知道兩者各有優點，很難取捨。」她又謂電影遲了一年開畫，很高興終於見到觀眾，希望大家可以入戲院好好享受。

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