游學修和梁榮忠等人在油麻地出席微電影比賽頒獎禮，游學修的YouTube頻道最近因為借場地被店主投訴惹是非，他即時已作出澄清，並立即交場租：「我懷疑搬入呢個地方前冇拜四角，入伙3個月都有啲小紛爭。事後已立即聯絡對方，已畀埋場租，其實同事都知有啲嘢要遮，但呢啲小甩漏，真係經驗不足，以後會吸取經驗。」

對於他出錯後立即道歉，被網民讚反應比高官快，游學修說：「做錯咗仲讚？真係錯咗，唔畀場租確實係有違正確做法。」今次活動他作為嘉賓，表示是最佳例子，學生們要明白要預備製片等多個部門把關。

梁榮忠要向年輕人偷師

游學修大讚今次參與比賽的學生好勁，而且拍攝風氣在年輕一代盛行，而梁榮忠也覺得年輕人在拍攝創作上已很成熟，反而自己要偷師。對於有人認為香港電影已死，反而網上短片有發展空間，梁榮忠覺得兩個界別不能相提並論：「製作同模仿等方面都唔可以用來比較，電影製作一定規模會大啲，畫面上嘅享受會大啲，唔可能要求微電影都有爆破。唔好只係睇香港巿場，全世界電影都遇到問題，唔可以話個媒體已死，只係要轉型，呢個係必定嘅事。」他指出以往有盜版碟的年代，也有人批過香港電影已死。

另外，梁榮忠現時仍有主持港台節目，有指新廣播處長要審批，他表示暫未遇到這情況：「呢個係好敏感嘅課題，但暫時我嘅節目冇發生過。」

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