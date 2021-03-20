荷李活影星韋史密夫（Will Smith）與女星老婆珍達娉琪（Jada Pinkett Smith）所生的20歲演員女兒Willow雖然外表英偉，但依然吸引男性狂迷跟蹤，她本月初就被一名38歲瘋狂fans擅自闖入寓所，差點成為聖誕節獵物。

Willow早前向一名38歲男子Walter James Whaley發出禁制令，指他從奧克拉何馬州遠赴洛杉磯，並於去年聖誕節，爬上Willow寓所的圍欄，並嘗試闖入。Willow的守衞發現瘋迷後即時報警，警方在他身上找到奧克拉何馬州的巴士車票，但卻未有將他拘捕。據法律文件指，Walter曾經在社交網站向Willow示愛，還向她表示想與她結婚生仔，Willow還展示閉路電視所拍得的情況。Willow更聘請私家偵探，發現Walter是一名性罪犯。法官批准Willow申請的禁制令，Walter必須離開Willow 100碼範圍以外，以及不准他以任何方式聯絡Willow。

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