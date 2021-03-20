占士邦電影《007：生死有時》（No Time to Die）受到武漢肺炎疫情影響，上映日期一改再改，現時暫定於今年10月在美國開畫。曾聲稱不會再拍占片的男主角丹尼爾基格（Daniel Craig）昨日破例再次穿起占士邦服飾，搞笑為英國慈善活動《Comic Relief》籌款。

昨日是英國一年一度的紅鼻子日，丹尼爾基格與英國諧星Catherine Tate在《The Catherine Tate Show》扮演的經典爛口阿婆角色Nan合演趣劇。Nan在趣劇中是為占士邦上司M打掃房間的Part Time清潔阿嬸，因不小心按下枱上的制，而意外與占士邦視像通話，之後又拎起占士邦武器亂玩，結果搞到笑話連篇。今年活動總共籌得5,200萬英鎊（約5.6億港元）善款，小天王Justin Bieber亦是表演嘉賓之一。

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