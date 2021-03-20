蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

丹尼爾基格唔嫁又嫁 為慈善再穿西裝扮占士邦

28分鐘前
丹尼爾基格再扮占士邦，夥拍諧星Catherine Tate演趣劇。

占士邦電影《007：生死有時》（No Time to Die）受到武漢肺炎疫情影響，上映日期一改再改，現時暫定於今年10月在美國開畫。曾聲稱不會再拍占片的男主角丹尼爾基格（Daniel Craig）昨日破例再次穿起占士邦服飾，搞笑為英國慈善活動《Comic Relief》籌款。

昨日是英國一年一度的紅鼻子日，丹尼爾基格與英國諧星Catherine Tate在《The Catherine Tate Show》扮演的經典爛口阿婆角色Nan合演趣劇。Nan在趣劇中是為占士邦上司M打掃房間的Part Time清潔阿嬸，因不小心按下枱上的制，而意外與占士邦視像通話，之後又拎起占士邦武器亂玩，結果搞到笑話連篇。今年活動總共籌得5,200萬英鎊（約5.6億港元）善款，小天王Justin Bieber亦是表演嘉賓之一。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

丹尼爾基格Catherine Tate
娛聞樂陪你走遍全球追星，即Like「娛果」FB 專頁！
BannerBanner