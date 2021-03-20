日本重磅女星渡邊直美最近成為新聞人物，事關為東京奧運負責籌劃開幕與閉幕儀式的創意總監佐佐木宏，被揭曾提出由渡邊直美扮演「奧運豬」娛賓，主張她在開幕儀式上戴豬耳扮豬亮相，飾演「奧運豬」（Olympig，Olympic諧音），結果被轟對渡邊直美是「極大的侮辱」。

事件曝光後，佐佐木宏已透過東京奧組委發聲明，為失言道歉並宣佈辭職。他承認想法和言論表達「非常不當」。渡邊直美前日亦透過事務所回應事件，自言：「對自己的體形感到幸福」，希望世人能「尊重彼此的個性和想法」。

渡邊直美昨日於YouTube開直播，約50分鐘內亦有談及東奧開幕式的籌備內幕。渡邊直美表示當初收到參演開幕式的邀請，是籌備小組之一、舞蹈老師MIKIKO團隊的建議，是一個有型的表演項目，可是疫情爆發令東奧延期，而當時找她的提案也不了了之，直到近日從報道中得知被新的團隊討論時提議她「扮豬」，波邊直美指：「大概是在我不知情的時候，團隊討論了這些內容，然後卻取消吧。」

「奧運豬」報道傳至世界各地，渡邊直美坦言：「很不甘心....」原本得知的表演提案，和現在的提案內容完全不同，她續說：「真的不想讓大家以為這就是日本」、「日本有創意的人才這麼多，怎麼會是這樣的建議給全世界報道，對我來說真的很受打擊。」渡邊直美更說：「那個（扮奧運豬）提議真的找我演出的話，一肯會拒絕，我更會批評那個提案，既不有趣，亦不明白當中用意，簡單說，我有必要扮成豬嗎？」其發言獲到大批網民支持，大讚渡邊直美尊業，不過卻有網民發現她曾在東京電視台節目中戴上豬鼻扮成「Pig Lady」演出。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！