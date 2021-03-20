泰國電影《呃Love天團》（The Con-Heartist）已在香港上映，由泰國著名導演Mez Tharatorn打造出又一搞笑愛情力作，而他的代表作分別有《非常追數男女》（ATM）、《我很好...愛死你》（I Fine..Thank You Love You），對泰片迷而言已是信心保證。

《呃Love天團》撮合天然女神平采娜夥拍混血型男納德克（Barry）合作，而泰劇《荷爾蒙》系列靚仔偶像提迪（Bank）亦有份演出，並飾演情場騙子Petch。原來平采娜對於愛情騙子、賤男有很另類的看法：「雖然大家都不想遇到愛情騙子、賤男，但如果是像Bank這樣外型乾淨、說話得體再加上非常溫柔的笑容，我想無論哪個女孩都抵擋不到他的魅力，每次聽他說情話都會讓我心花怒放，更別說片場有多少工作人員為他爭風呷醋。」就連Barry都不得不說：「他充滿魅力，笑容燦爛，深知女性的弱點又能夠投其所好，在片場更加是老少通吃啊！」

24歲的Bank一向都是以花美男形象現身，他花了不少時間研究Petch這個角色：「Barry給我很大的壓力，他在片中造型多變、說話風趣，演甚麼像甚麼，在鏡頭前就像變色龍一樣！所以我與造型師下了不少工夫研究女生會喜歡的造型、顏色、說話內容與談吐，而且Petch是一個觀察細微的人，能夠由對方的眼神與舉止判讀出對方的心思，所以他才可以將眾多姨姨氹得貼貼服服，進一步達成他想要的目的。」其實Bank的人氣不遜於兩位主角，其IG的追隨人數多達373萬，比起Barry的151萬有過之而無不及。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！