前港姐張寶兒自從與袁偉豪結婚後，除了在社交平台分享兩人的合照放閃外，近期還愛上分享一些教人扮靚化妝相片，早前與妹妹張寶欣合體拍攝的寫真相，造型原來由張寶兒一手包辦，當時已經有網民留言讚她的打扮越來越有心得。

初出道接近單眼皮

近日有網民在討論區出posts，將張寶兒當年參選的樣子，與近日教化妝的相片作比較，不少人發現她「女大十八變」，尤其是做了人妻之後，外貌與當年截然不同，有人留言：「話係兩個唔同嘅人都有人信呀！」翻查2014年的她微絲細眼，近乎單眼皮，只有少少雙眼皮，近年她的雙眼變大，雙眼皮越來越深，有人質疑她整過容！

昨日有傳媒向張寶兒了解，聽到有人讚她越大越靚，她當然感到開心，不過否認自己整過容：「其實都係靠化妝，最近喺我啲化妝片都有分享呀！」張寶兒笑言自己是問題學生，參選時對化妝感到興趣，所以不時向化妝師請教：「真係好多謝佢哋教我，其實化妝真係好多嘢研究，好似啲特技化妝，可以老變年輕、健康變病，了解自己面部特徵同理想面容嘅特徵，真係可以日日唔同樣！」

親自化妝避免變臉

張寶兒還說：「我個樣係畫少少唔同就好大分別，所以呢幾年我都努力訓練自己，可以自己化晒自己啲妝，起碼避免個個化妝師化出來唔同樣嘅問題，自己都可以揚長避短。之前喺《姊妹淘》都有分享過貼雙眼皮，畫卧蠶眼頭眼尾就可以放大眼睛，如果大家有興趣，以後可以再拍片詳細啲分享都得！」