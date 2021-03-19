當今世上求愛及約會app多如牛毛，但緣份卻總是未能一click即中。漫畫改編的韓劇《喜歡的話請響鈴》以連繫暗戀對象的「戀愛鈴」app為切入，前年第一季推出後即成話題，近日播出的第二季口碑卻有如股市先升後回。第一季的高中三角戀在今季發酵，一女兩男三角錯也找到出口，但觀眾卻對女主角金所炫的選擇相當不滿，口碑急瀉，足證觀眾睇得投入，愛得肉緊。

撰文：宣柏健

韓劇《喜歡的話請響鈴》第二季

類型：愛情

演員：金所炫、鄭家藍、宋江

今季《喜歡的話請響鈴》只得六集，雖然距離第一季相隔兩年，但也無礙話題度，尤其兩大男主角之一的宋江早前憑劇集《Sweet Home》人氣急升，更是大大提高了觀眾對第二季的期待。不過，期望越大失望越大，論劇情，走的是少女純愛風格，少女被兩個性格背景南轅北轍的花美男愛上，兩個男生都對她情深一片，公式套路四平八穩，劇情根本不會有任何差池。這次劇迷看到半路一邊看一邊割席，關鍵正正落在宋江身上。

鋪排倉促感莫名

宋江飾演的黃宣梧出身名門，父親是政客，母親是藝人，但從未得到家庭溫暖；身邊好友就是另一男主角鄭家藍飾演的李惠永，而李惠永母親在黃家當傭人，所以兩人從小就是稱兄道弟，最終兩人同時暗戀金所炫飾演的金朝晀，考驗二人友誼。上季三人的關係仍然模糊曖昧，宋江與鄭家藍的戲份相若，平衡兩派利益。怎料來到第二季，宋江的戲份大減，雖說安排純屬跟隨原著漫畫，但畢竟宋江今時唔同往日，觀眾對他淪為男二大感不滿，何況第一季中明明宋江和金所炫才更似一對，粉絲也認定他們更合襯，但今季金朝晀卻不愛黃宣梧而與李惠永拍拖，鋪排倉促令觀眾覺得莫名其妙。

戀愛鈴矛盾對決

劇集新一季劇情不似預期，但也未需置諸死地。劇中最有趣的不是三人的朦朧關係，而是連繫着他們的「戀愛鈴」。只要啟動這款app，就能偵測你喜歡或暗戀的人是否在附近，只要對象在10米半徑範圍內出現，app便會響起鈴聲溫馨提示。第二季中這個app也有升級，不只會顯示附近喜歡你的人數，還會預測並推薦喜歡你的人。

「戀愛鈴」開啟「盾牌」功能可阻擋自己的心意流出，只接收別人心意，而「矛」功能則是主動出擊，向不喜歡的人響鈴。雖然這款app將範圍收窄為暗戀對象提示服務，但其實也和一般交友app的like或block功能大同小異，分別只是「戀愛鈴」鎖定的是認識的對象。啟動app後，正是「行近我又怕驚動你，我又怕心難死」，一app在手是否天下我有，還要看自己造化。