韓國人氣話題劇《Penthouse》上月播出第二季，昨晚播出第9集，上季被賜死的沈秀蓮（李智雅飾）以羅愛喬（李智雅分飾）身份「翻生」，不過昨晚一集交代她疑似是假扮羅愛喬，當中她更上演出浴戲份，而代表「羅愛喬」的蝴蝶紋身原來是假。而昨晚一集及今晚一集被列「19禁」，昨晚第9集上、下兩部收視分別為20.8%及23.6%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。

李智雅動搖

昨晚一集劇情承接上集，嚴基俊險些殺死李智雅，幸朴恩碩突然出現，並李智雅做人工呼吸，成功救了李智雅。朴恩碩和Eugene想拉攏李智雅加入他們一夥，但李智雅強調自己只相信嚴基俊，但最終李智雅疑似動搖，未有向嚴基俊透露自己曾與朴恩碩等人見面。

摘下氧氣筒

另一 邊廂，金素妍為了女兒崔藝彬而答應嫁給嚴基俊，不過她的心卻其實向着前夫尹鐘焄，但二人都因為女兒關係無奈要分開。而劇情亦交代原來嚴基俊才是真正殺死Eugene女兒金賢秀的真兇，當中可見他在醫院摘下金賢秀的氧氣筒。

尹鐘焄被捕

金素妍請求尹鐘焄帶女兒崔藝彬離開韓國飛去美國，但在去機場途中，尹鐘焄卻因為涉嫌殺害金賢秀而被警察拘捕，雖然崔藝彬打電話通知金素妍，但嚴基俊卻阻止金素妍接聽。當金素妍和嚴基俊如期舉行婚禮之際，金素妍有感而發：「知道得太晚了，對不起。我愛過河允哲（尹鐘焄飾）。」並流下了眼淚。

想殺嚴基俊

今晚播出第10集預告中，可見尹鐘焄為了女兒承認自己是殺害金賢秀的兇手，而朴恩碩就質問李智雅：「我總覺得你不是壞人。」又叫李智雅可以盡量利用自己。而金素妍就求Eugene，如果想抓住殺害金賢秀的兇手的話，二人就需要合作，同時可見金素妍激動得想用枕頭殺死嚴基俊。

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