韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，昨晚播出第9集，劇中澤演殘忍地殺害檢察官，證人、受害人家屬等人相繼遇害，令宋仲基及全汝彬大受打擊，不過《Vincenzo》的收視就微跌至9.057%，香港劇迷可於Netflix追看最新劇情。

多人相繼遇害

劇情講到宋仲基及全汝彬打算找出巴別集團的幕後主腦，而知道巴別集團幕後主腦真正身份的醫院院長就遭殺害，早前跟巴別集團打官司的受害人家屬亦「被自殺」，令趕到現場的宋仲基及全汝彬既悲傷又憤怒。

另外，澤演因不滿檢察廳廳長及部長的態度，決定綁架二人，又在郭東延、金麗珍等人面前殺死部長，展現他殘酷一面，令郭東延一行人都感到自己生命受到威脅。

揭幕後主腦身份

《Vincenzo》將於今晚播出第10集，公開的預告中見到宋仲基面對巴別集團的暴行，決定撤回原則，而且他們亦找出巴別集團的幕後主腦，同一時間澤演亦已發現宋仲基的真實身份。

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