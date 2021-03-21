組合ERROR成員吳保錡今年初因為被揭背正印女友周圍偷食，負心形象被網民鬧爆，結果保錡在上月宣佈暫別娛樂圈，但未能平息民憤，只要有他的曝光節目，haters就在網上留言洗版式鬧爆。不過，鬧還鬧，保錡還是有支持者的，其中有與保錡同在《全民造星》出身的人氣王姜濤。

姜濤昨晚深夜起在社交平台貼出新MV的短片及照片，向幕後有份出力的人逐個點名致謝，包括填詞的黃偉文（Wyman）、作曲的湯令山、為姜濤編舞的舞者們，以及在背後拉線介紹排舞師的「肥仔」梁業@ERROR。

而姜濤在同系列的最後一個post中特別向保錡致謝，姜濤表示：「最後，我想要謝謝你，這首歌，源於你一開始的幫助。」保錡亦有留言回覆姜濤：「一直都會支持你，謝謝你對音樂的熱誠，期待你有更多，有靈魂有說話的作品。」姜濤未有進一步透露詳情，但有網民查到保錡與製作MV的幕後人員相熟，今次是以production assistant（製作助理）的身份參與MV。

當「雲泥」合體，得出的結果是帶挈定攬炒？今次是姜濤人氣救兄弟！大批網民在姜濤的致謝post向保錡道謝，亦有不少人留言支持保錡，叫他好好休息後才復出，又指會期待他重新出發，有人留言指：「你知錯，就返嚟啦，好期待你嘅作品。」而保錡的fans當然更加開心，留言指連姜濤都開聲撐，認為保錡的真心總有一天可以被大家看得到。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！