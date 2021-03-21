類型：紀錄片

國家：美國

劇情簡介：名導活地阿倫，多年來都被前女友Mia Farrow指他性侵二人的親生女Dylan，二人多次隔空罵戰，淪為娛樂頭條，卻從未有人從根本整理出事件的來龍去脈。此紀錄片由Mia的角度出發，嘗試剖析事情真相。

正式奠定「小男人」形象的近代著名導演活地阿倫，是電影界公認的才子。但這些年來，前女友Mia Farrow對他性侵女兒的指控，令其事業大大地蒙上陰影。近來美國大吹極左之風，在後「Me Too」、拜登年代，HBO推出的《阿倫對決花露》，似乎來得正合時宜。

《阿倫對決花露》一共四集，從著名女星Mia Farrow的角度出發，詳述與活地阿倫相戀、相爭、指控、反目的經過。簡單來說，主題就是「活地阿倫性侵親生女」。這個議題爭執數十年，但Mia Farrow一直鮮有回應，直到今齣紀錄片。老實講，分拆做4集實在好長，重點基本上兩集都可以講得完。節目由活地阿倫的作品與成就講起，講足一集才開始講與Mia Farrow的戀情，到之後又花很大篇幅講Mia自己的背景及對活地阿倫的傾慕與相處。從Mia口中，節目刻意營造出活地是個謙謙君子，又願意為孩子而改變，以造成後來他性侵親女的強烈對比。

節目講到，活地阿倫本來不想生，但因為Mia願意一力承擔所有責任，於是二人就有了女兒Dylan。而Dylan也改變了活地阿倫，起初Mia只是感覺到活地非常愛錫女兒，但這份愛漸漸變了質，活地阿倫也作出越來越多怪異舉動。長大後的Dylan在節目中親述經歷，為Mia一方加了不少分，節目的意圖亦非常明顯：要將活地阿倫置諸死地。

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