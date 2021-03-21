現年45歲的韓劇「催淚天后」崔智友大前年3月突然宣佈做人妻，嫁細9歲的圈外男友，並於去年5月平安誕女，榮升做媽媽。早前低調開IG的友姐不時都會上載生活照，雖然她就未有公開老公的樣貌，但就可見她現時專注湊女，生活得十分幸福。而友姐昨日亦於IG上載女兒的得意片段，只見友姐愛女表現活潑，聽到公仔發出的音樂聲即時興奮得坐在地上不斷自轉，又激動地擺動雙手。

友姐未有留言，只用emoji圖案表達女兒因為聽到音樂聲而表現興奮，同時亦大方公開女兒可愛的一面。網民都紛紛留言大讚友姐的寶貝女兒十分可愛。

去年辦妥離婚

另外，經典韓劇《愛上女主播》41歲女星蔡琳，去年底被爆與大陸男星高梓淇辦妥離婚，結束了6年婚姻，3歲兒子的撫養權歸蔡琳所有，現時兩母子在韓國生活。回復單身的蔡琳不時都會在IG上載親子樂的照片，日前她又上載抱着兒子的照片，兩母子更齊齊戴上太陽眼鏡示人，非常合襯。蔡琳透露兒子經常會詢問她問題，並留言：「媽媽！我現在還是baby嗎？幼兒園裏有一半的弟弟和妹妹，還見到了朋友們的弟弟，最近經常問這個問題。孩子，即使你成為長鬍鬚的少年，即使成為背負着重擔的家長，即使成為白髮蒼蒼的爺爺，你永遠是我的寶貝。」表達了對兒子的愛。

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