謝芷蕙（Cammi）早前被舊愛S先生數臭貪心，公開追討她80萬欠款，S先生大爆Cammi要求他代購兩隻名錶，最終Cammi沒有付錢，還把手錶的保證書偷走，火速賣掉手錶套現。S先生於2019年2月時狂追Cammi，其後撞正Cammi在3月中生日，S先生即豪花50萬為Cammi在五星級酒店開P𠱁女友，最愛炫富的Cammi樂得貼相晒命。

上周剛過26歲生日的Cammi，去年飛甩S先生後，再搭上從事金融的失婚男William，繼續有富貴男友射住，Cammi今年當然也能豪過生日，正日便到高級餐廳食好西，同時又孖她的炫富女團staycation，4女扮得花枝招展拍照，同時再來拋胸晒腿P圖三招呃like，鏡頭背後負責拍照的疑似是William。

武漢肺炎疫情影響經濟，人人開源節流慳家，沒有工作的Cammi則仍然樂於嘆世界，Cammi的生日食西餐飲香檳。壽星女還孖3位閨密staycation開P，Cammi穿上黑色性感吊帶裙擺甫影相，她更刻意借裙的高衩位展示「長腿」，拍照後又狂P圖，務求令一雙腿變得更長更瘦，即使出來的效果變了形都不在乎，Cammi的審美觀非常另類。有網民在IG揶揄執相後的Cammi變slender man（瘦長人），也有網民質疑Cammi的經濟能力：「點解你可以咁有錢？」EQ甚高的Cammi對一概負評都總是視而不見。

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