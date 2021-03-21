韓國女團Brave Girls近期憑舊歌《Rollin’》於韓國突然爆紅，組合成功「鹹魚翻身」。而近日就有網民發現Brave Girls多年前送給《超人回來了》前成員李輝才的簽名專輯，疑似被當成垃圾，竟然出現在二手市場，因而引起爭議。

網民二手購入

近日有網民表示透過二手交易，購買了Brave Girls的簽名專輯，又表示該簽名專輯是非賣品：「雖然是非賣品，但藝人簽名或專輯之類的東西是第一次買，不知道是買得便宜，還是買得貴了。」於公開的照片中，見到專輯上有Brave Girls成員的簽名，上面更寫上「To李輝才前輩」，專輯內更有寫給李輝才的訊息，內容是：「李輝才前輩你好，我們是Brave Girls。錄影《維他命》的時候見過你，你還記得嗎？我們這次專輯的歌真的很好聽，希望前輩一定要聽。非常帥氣的李輝才前輩，請多多關照，謝謝。」網民又表示：「因為好奇《維他命》的錄影有甚麼，所以找來看，是李輝才主持、關於健康的節目。」

而照片公開後，立即引起網民熱議，留言「Brave Girls多傷心啊」、「太過份了」、「是不是有人賣了禮物」等，當中亦有網民表示：「可能因為李輝才收到了很多禮物，似乎很難全部都好好保管。」

事務所道歉

李輝才的事務所就回應：「從歌手那裏收到的簽名專輯等物品，一直由經理人管理在車上，2016年時Brave Girls的專輯也是保存在車內，現在很難確定專輯是透過甚麼渠道流出。不管是甚麼原因，對於沒能管理好包含珍貴訊息的禮物，對此我方深表歉意。對Brave Girls和fans感到抱歉。今後我們將更加徹底地管理這些問題，防止類似事件再次發生。」

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