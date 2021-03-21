35歲前日本尊尼事務所男星山下智久去年8月7日被爆於7月30日搭上高校生模特兒愛子，兩人在夜蒲後到高級酒店開房密會八小時，令山下形象受損。去年10月離開事務所後衝出國際的山下，不但未有被桃色緋聞影響人氣，法國著名珠寶首飾品牌BVLGARI今日更宣佈正式委任他為品牌大使。

山下去年12月已從外國返回日本，為劇集《東大特訓班2》中客串。品牌的官方IG今日貼上山下的宣傳照片，並以英文留言大讚山下的魅力和意志堅定的精神與品牌無懼的設計視野產生共鳴。除了山下之外，日劇天王木村拓哉的細女光希、英國超模姬蒂摩絲（Kate Moss）的同父異母妹妹Lottie Moss和Netflix大熱劇集《王冠》（The Crown）男星佐斯奧康納（Josh O’Connor）亦曾獲選為大使為品牌宣傳。

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