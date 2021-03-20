長澤正美前日在有「日本奧斯卡」之稱的「第44屆日本電影學院大獎」上，憑改編真人真事的話題作《母子逆緣》勇奪最佳女主角。她在片中挑戰飾演一位墮落母親，甚考演技之餘，亦不乏情慾場面。她上台領獎時感觸灑淚，沉默數秒後才聲震震地致辭。

草彅剛封帝

頒獎禮前日在東京舉行，長澤擊敗《系》的小松菜奈、《晨曦將至》的永作博美、《男人之苦：寅次郎返嚟啦！》的倍賞千惠子和《老豆死開一陣先》的廣瀨鈴，成為出爐影后。長澤在2003年憑《機器人競賽》在同一頒獎禮上贏得新人獎，2004年以《在世界中心呼喚愛》和去年的《王者天下》奪得最佳女配角，今次首奪最佳女主角，成為大滿貫女星，令她十分感觸，她說：「去年，讓我意識到，如果沒有這麼多人的力量支持，根本無法拍攝電影。」疫情打擊日本影壇，她希望能夠真心去為電影出一分力。加上她另一部孭飛電影《信用欺詐師JP：公主篇》兩位拍檔三浦春馬和竹內結子去年相繼逝世，她更加百感交集。

最佳男主角方面，去年底宣佈閃婚娶圈外人的前SMAP成員草彅剛，憑《Midnight Swan》中扮演跨性別人士首封影帝，幾位對手小栗旬、二宮和也、菅田將暉及佐藤浩市也替他高興，草彅剛自言得知自己勝出一刻腦海空白一片，並表示不會放棄，始終努力會得到回報，同片更獲頒最佳電影。

久美子輸獎

息影23年、曾獲封「日本國民美少女」的後藤久美子，為著名導演山田洋次復出參演去年的《男人之苦：寅次郎返嚟啦！》，今次她專程從瑞士返回日本出席頒獎禮，可惜復出作未能為她奪得最佳女配角殊榮，反而由《淺田家！》的黑木華成功跑出。

今屆大贏家是若松節朗執導的《福島50死士》，掃走最佳導演、最佳攝影、最佳燈光、最佳美術、最佳錄音等共六獎，渡邊謙更憑此片捧走最佳男配角，他上台領獎時高呼：「福島的每一位，我拿到了！」至於勁收386億日圓（約26.4億港元）的賣座電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，則大熱奪得最佳動畫。