今年77歲資深演員黃樹棠，三年前確診大腸癌二期，手術後近年逐漸康復，惟前日兒子黃榮璋突然網上透露他癌症復發求集氣，胞妹黃文慧昨日回覆本報時證實黃樹棠癌細胞轉移到肺部，並望兄長早日康復︰「等佢出院打牌」。黃樹棠當年憑《我和殭屍有個約會》中的「求叔」一角深入民心，《殭屍》演員尹天照及萬綺雯等昨日齊齊為他加油，冀望「求叔」大步檻過。

黃樹棠三年多前確診患大腸癌二期，當時棠哥做完手術後逐漸康復，邊養病邊拍劇，包括2017年的網劇《反黑》，可惜近日病情反覆被送入醫院。前日其任配音員的兒子黃榮璋在社交網留言希望為爸爸集氣：「2005年癌症帶走我媽，𠵱家癌症又嚟折磨我爸。𠵱家醫院危險中，希望集氣，求平安。」《蘋果》昨日聯絡黃榮璋，問到其父親情況危急？他表示：「首先多謝大家關心，暫時真係唔想講住。」

呼吸不順血壓不穩

棠哥胞妹黃文慧回覆《蘋果》時指胞兄前日因呼吸困難入院，又透露癌細胞轉移至肺部，目前在醫院留醫：「佢之前患過大腸癌，噚日呼吸唔暢順，囝囝叫白車送佢入院，佢肺有cancer，𠵱家喺醫院唞緊，佢有知覺嘅，因為呼吸唔係幾舒服，影響到血壓唔穩定。」她說哥哥向來很注重養生，早睡早起，但因為曾患癌，加上年紀大難免身體機能變差，由於疫情未能到醫院探望，只能隔空為他打氣︰「真係唔知癌幾時侵蝕佢身體，我明人生唔一定永恒，交畀醫生，交畀個天，希望個天畀哥哥玩多十年八年，我哋等佢出院打牌。」她又提醒大家︰「希望大家都畀正能量，唔好畀到我哋屋企人有咁多壓力。」

在亞視劇集《我和殭屍有個約會》系列中扮演求叔成為經典的棠哥，該劇演員尹天照、萬綺雯及劉錫賢昨日分別回覆《蘋果》，尹天照說：「我好耐冇見棠哥，因為我返咗內地拍嘢，其實我都係啱啱先知道佢入咗醫院，頭先我聯絡過李潤祺，佢話棠哥上次入過一次醫院，跟住出返嚟，話棠哥個肺有問題，𠵱家應該打緊標靶，我都WhatsApp咗棠哥，佢未覆我，不過李潤祺話佢都好精神，其他嘢我就唔清楚，都係等緊佢回覆先知道係點。」

劉錫賢以短訊回覆，表示等待棠叔兒子消息：「情況未知，他兒子告訴我們有甚麼進展就告知我們，因為這幾年他深居簡出，很少碰面，我約他也未必出來，而且疫情下更加不能見面，上次見已是前年的事，在飯局碰面，當時他還精神奕奕。」他也在社交網幫棠哥集氣︰「我的好友好兄弟棠哥癌病復發在醫院中，祈希所有好友為他集氣，望佢大步檻過，早日康復出院，棠哥，加油，大家等你出嚟食飯見面！」萬綺雯在微博留言「求叔！要吉人天相啊！大家也給你集氣！」袁文傑也寫道「棠哥加油」。

曾謂「賺回10年命」

除去年農曆新年出席香港動作特技演員公會春茗並獲頒發「傑出貢獻大獎」外，棠哥近年已絕少於大型場合公開露面，三年多前他患腸癌手術康復後，曾表示「賺回10年命」，他在訪問中曾透露切除了14吋腸，病後身體差了很多，為免累人累己，康復後決定每日走三萬步鍛煉好身體，又在冬天去暖水泳池，做水中太極，研究養生之道，求生意志極強。