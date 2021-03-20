《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3月21日（日）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：3月21日（周日）

時間：12:25pm - 6pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、玄學家碧霞老師

內容：直播及分析星期日沙田十場賽事，其中第八場為戲肉、四歲系列賽最高殊榮香港打吡大賽，今屆被喻為近年最均勢刺激的打吡，肯定會鬥得精采刺激，且看屆時鹿死誰手。主持會分析該賽各駒機會，另外亦有各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹；熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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