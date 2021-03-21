41歲的台灣藝人羅志祥（小豬），去年被前女友周揚青踢爆偷食兼鍾玩「多人運動」，形象破產的他工作亦隨即全部叫停。停工將近一年，一直密謀復出的小豬上月在YouTube開設個人頻道，除了打扮成清潔工人去西門町偷聽受訪者對自己的睇法，又做健身教練玩「多人運動」自嘲，最新一集小豬請來巫啟賢做嘉賓，不過就被對方狂寸。

小豬YouTube個人頻道，昨日發佈一條名為「豬豬餓了怎麼辦」的影片，今次他請來巫啟賢教煮新加坡炒粿條。在準備食材時，當巫啟賢指切臘腸時不要只用手力，要加上腰力的時候，鍾意玩「多人運動」的小豬即時對着巫啟賢認叻說：「腰我厲害的！」不過巫啟賢亦即時回他一句：「報紙有寫。」講完之後兩人便狂笑。

到巫啟賢教小豬炒粿條時，他先問小豬是否有學過談戀愛，未等小豬回答他又馬上說：「沒有嘛，談着談着就會了，會了之後，談着談着也出事了嘛。」被寸到冇聲出的小豬，即時借食蕉為由轉身，不過此時巫啟賢再爆多一句：「都是香蕉惹的禍！」搞到小豬面青青，連蕉都唔食。準備試食時，巫啟賢又借落辣椒醬寸小豬，表示煮食整個過程講究的是一個作品完整呈現：「不能勉強！你（小豬）看你現在就是不勉強，所以就自己一個人！」

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