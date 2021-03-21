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Nicki Minaj老竇上月車禍慘死 其母向70歲老司機索償逾10億

44分鐘前
丈夫Robert Maraj車禍慘死，Nicki Minaj母親Carol控告70歲肇事司機（圓圖），要求賠償1.5億美元。

饒舌女歌手Nicki Minaj去年9月為殺人犯老公Kenneth Petty誕下兒子後，其64歲父親Robert Maraj上月在紐約橫過馬路時發生車禍意外慘死，Nicki的母親近日入稟控告70歲肇事司機，要求對方賠償1.5億美元（約11.7億港元）。

Robert Maraj於上月12日黃昏6時橫過馬路期間，被一輛汽車撞倒，司機在意外後立刻逃離現場，Robert被送往醫院搶救後重傷不治。70歲司機Charles Polevich事後被警方以「在發生事故後離開現場而導致他人死亡」為由將他拘捕，Nicki母親Carol Maraj的律師發聲明指：「Charles不只不負責任和疏忽，而且他只關心如何逃離現場和匿藏，而不選擇去求助。Charles是一個膽小和沒有道德的兇手，我們將會要他為自己的魯莽行為導致Robert Maraj死亡負上責任！」Robert生前是一位財務行政人員，亦是一名歌手。警方上月指Charles在意外發生後一定知道有人撞倒，又指他回家後嘗試隱藏車輛。

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