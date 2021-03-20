將於明日首播、由甘宇成、張東潤、朴成勳等人主演的SBS新劇《朝鮮驅魔師》，於去年底播出首個預告時已引起熱議，事關喪屍加古裝劇的組合令劇迷聯想起Netflix原創韓國電視劇《屍戰朝鮮》（Kingdom），不禁將兩者作比較，甚至有人指《朝鮮驅魔師》抄襲，但隨着更多預告曝光，可見《朝鮮驅魔師》加入了更多西方驅魔元素，因此同樣引起劇迷期待，不過劇組似乎考慮到內容較血腥暴力，首兩集將列為19禁。

（一）《六龍飛天》《哲仁王后》古裝劇班底

《朝鮮驅魔師》製作費高達320億韓圜（約2.2億港元），不亞於《屍戰朝鮮》的製作費，而劇集由曾拍攝《樹大根深》、《六龍飛天》等人氣古裝劇的申景秀導演執導、話題劇《哲仁王后》的朴繼玉編劇執筆，製作班底有實力保證。

（二）真實歷史人物角色

《朝鮮驅魔師》與《屍戰朝鮮》均以朝鮮時代為背景，加上兩劇男主角張東潤及朱智勛都是王世子身份、人類都突然遭到喪屍攻擊，過於相似的劇情設定在首個預告曝光後，立即引起劇迷討論，甚至有人認為《朝鮮驅魔師》抄襲了《屍戰朝鮮》。不過其實《屍戰朝鮮》改編自漫畫《神的國度》，是編劇金恩熙架空創作的故事，而《朝鮮驅魔師》的背景設定在朝鮮太宗時期，比《屍戰朝鮮》的設定早了約200年，更以真實歷史人物太宗、忠寧大君、讓寧大君為角色，或令觀眾看得更投入。

（三）「生屍」更似吸血鬼

《朝鮮驅魔師》的故事以在北方巡守的太宗李芳遠面對了凌駕於人類的奇異存在為開端，曾被他封印的西域惡靈，重新在充滿慾望的朝鮮土地上復活，令朝鮮百性陷入危機。劇中出現的奇怪生命體被稱為「生屍（活着的屍體）」，雖然跟喪屍外貌相似、同樣會咬人，但其實是在出生時就受到「惡靈」支配的人格，「生屍」有思想、會說話、可被西方傳教士用十字架驅趕，更似是吸血鬼或超自然現象的設定，有別於《屍戰朝鮮》因病毒而引起的設定。

（四）疑跟西方聖經有關

預告中有「生屍」提到，自己是阿撒茲勒（Azazel）的士兵，而據申景秀導演透露，「生屍」其實是被「惡靈」操縱的，他們有計劃地行動、攻擊人類的方式多樣化，因而威脅到人類，因此推測阿撒茲勒就是劇中的「惡靈」。從劇中有西方傳教士的存在來推測，阿撒茲勒或是來自聖經人物，傳說阿撒茲勒是墮天使之首，其形體有七個蛇頭、十四張臉和六對羽翼，並且騎在蛇上，剛好預告中又出現巨大的蛇妖，未知兩者是否有關係。

（五）源於人類慾望

劇中雖然以「惡靈」及「人類」間浴血奮戰的故事作為主線，但政治鬥爭、陰謀同樣是劇情重點之一，導演早前受訪時亦曾表示，甘宇成等角色內心和慾望的層次是劇集核心，暗示一切源於人類的慾望，而「惡靈」同樣利用人類的慾望去操縱「生屍」，並進行攻擊。甘宇成飾演的朝鮮第三代王太宗李芳遠，在歷史上最有名的是廢除了朴成勳飾演的王世子李禔，封他為「讓寧大君」，並封張東潤飾演「忠寧大君」李祹為王世子，令他成為後人熟悉的世宗大王。

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