韓國人氣話題劇《Penthouse》第二季昨晚播出第10集，劇情講到嚴基俊才是殺死金賢秀的兇手，金賢秀的親生父親身份曝光，刺激收視回升，上下部的收視分別是20.3%及26.6%。

金賢秀疑似未死

劇情講到尹鐘焄為了女兒崔藝彬，向警方自首指殺死Eugene女兒金賢秀的兇手是自己，不過其實嚴基俊才是兇手。而Eugene就向尹鐘焄坦白，指金賢秀其實是尹鐘焄的親生女，令尹鐘焄大受打擊。而金永大就收到神秘電話，疑似是金賢秀的聲音，似乎她當日在醫院被人救回。

李智雅身份曝光

另外，朴恩碩認出李智雅是上一季中被賜死的「沈秀蓮」，而非她現時扮演的「羅愛喬」。

而於公開的下集預告中，金素妍決定跟Eugene聯手對付嚴基俊，又暗示李智雅「已經身亡」，令人好奇李智雅是否再次陷危機。

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