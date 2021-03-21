29歲陳凱琳（Grace）的龍鳳胎細佬Derek今日秘密註冊結婚，《蘋果》獨家直擊過程，下午約3時，一對新人現身紅棉道婚姻登記處，他們先與在場親友打招呼，然後除下外科口罩，由太太為他換上透明口罩，相當貼心。

7分鐘後，陳爸爸和陳媽媽終於現身，約3時15分，鄭嘉穎拖着老婆Grace抵達，不過未見兩名幼子，當嘉穎臨入去前先穿回西裝外套，由於Grace和嘉穎的出現，即時引起其他準備註冊的新人注目。《蘋果》記者上前祝賀陳爸爸榮升「老爺」時，他非常高興地說：「多謝，多謝！」

提到今早一對新人向長輩敬茶時，陳爸爸表示祝他們婚姻幸福、美滿、夫妻和睦，亦有送金器給兒媳。問會否叮囑Derek快點生小朋友？陳爸爸笑說：「呢啲隨緣，我唔會畀壓力佢哋，多謝你哋！」完成註冊儀式後，他們到隔隣的奧林匹克廣場除罩影大合照，其中一張是Grace與家姐及Derek三家人，而嘉穎非常融入外家，與Grace的親友不停聊天，合照過後，他們就戴回口罩離開。

Grace榮升做大姑奶，問她有甚麼夫妻之道跟Derek和弟婦分享？她開心表示：「冇呀！佢哋兩個都已經好穩定，佢哋都好開心，喺呢個環境底下都可以結婚，戥佢哋好開心，細佬都拍咗拖一段時間，所以我哋都知道佢哋兩個都好好。」送了甚麼結婚禮物？她笑言送利是最實際。問到在Derek簽紙註冊時，有否感動到落淚？Grace坦言：「都好感動㗎！我仲有個家姐，我同家姐都結咗婚，而家連細佬都結埋婚，應該爹哋媽咪安樂晒。」會否催Derek快點生小朋友？她笑說：「佢哋覺得right timing先。」

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