黃樹棠與妹妹黃文慧都是資深演員，在黃文慧十二、三歲時，兄妹二人因無心向學投考「仙鶴港聯影業」的藝員訓練班，之後影視兩邊走，至於黃樹棠的兒子黃榮璋則做童星，之後做配音員闖出名堂。

黃樹棠封越南視帝

70年代黃樹棠先於麗的電視擔任武術指導兼演員，1979年被導演徐克賞識，主演經典電影《蝶變》，同年過檔無綫拍劇，憑《楚留香》的角色「中原一點紅」成功入屋，其中於《親情》飾演周潤發表哥「大麻成」及《新C.I.D.》中行為暴戾的奸角「喪波」為人熟悉，但在約滿前因續約價錢談不攏，性格火爆的他更因無綫高層一句：「睇你好得幾耐！」而一拳將高層的眼鏡打爆。

1998年黃樹棠在亞視拍了經典劇集《我和殭屍有個約會》系列，他飾演專販賣各式驅魔道具的「求叔」而深入民心。2004年赴越南發展，憑《Unbreakable》成當地視帝。另外他曾執導過三部電影，包括1983年開拍的《血汗金錢》，男主角是《親情》的拍檔發哥，入行50多年拍逾80部電影及70部電視劇。

黃榮璋開班授配音

黃樹棠獨子黃榮璋今年已38歲，自小讀名校男拔萃，小時候拍過少量劇集，2004年加入無綫配音組，為經典外購劇如韓劇《浪漫滿屋》、《惡作劇之吻》男主角配音，以及日本人氣動漫如《銀魂》、《火影忍者》及《鋼之鍊金術師》等配音，並曾兼任無綫報幕員。2016年他離巢無綫，為ViuTV、Now及有線劇集台配音，更開班親自教授配音技巧（圖）。

黃文慧梅超風入骨

黃樹棠妹妹黃文慧年屆70歲，未婚，年輕時因為樣貌成熟，1966年入行時僅得18歲的她已被安排做33歲曾江的母親，先後於無綫及亞視拍劇，也是杜琪峯御用綠葉，初期她走過性感路線，演舞女、情婦，之後又演潑辣奶奶及大反派，令人印象深刻。代表作為《射鵰英雄傳》中飾演黃蓉翁美玲的盲眼師姐「梅超風」，行事心狠手辣，另她在《嚦咕嚦咕新年財》飾演劉德華有老人癡呆症的母親亦維肖維妙，2005年及2010年兩度被提名競逐香港舞台劇「最佳女配角」。