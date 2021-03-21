日本大型藝能事務所Amuse旗下藝人佐藤健、神木隆之介和搖滾樂隊ONE OK ROCK日前宣佈本月底約滿離巢，並於4月1日在新開設的公司作獨立發展。今日是佐藤健的32歲生日，其主演電影《浪客劍心》系列以及合作過的品牌，紛紛在官方社交網站發文為他賀壽。

《浪客劍心 最終章 The Final》將於下月23日開畫，電影官方IG和Twitter昨日貼上生日卡為佐藤健慶祝，之後又上載他30歲時，穿着劍心戲服在片場慶祝生日的照片，fans亦留言表示會繼續支持他。Amuse事務所於本月16日宣佈佐藤健與神木隆之介將另起爐灶開設公司「Co-LaVo」，日前有傳媒指佐藤健突然離巢可能是因為想盡快結婚，事關他過去幾年曾經多次公開表示希望35歲前成家立室，有fans亦指佐藤健獨立後，私生活將比較自由，所以35歲前真的結婚亦不足為奇。此外，佐藤健和神木隆之介離巢Amuse後，有指27歲的 吉澤亮 將會接棒做小生，他近期主演的NHK大河劇《直衝青天》上周日播出第5集，平均收視率有16.2%，成績繼續保持理想。

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