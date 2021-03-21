《阿倫對決花露》講述名導活地阿倫與前女友Mia Farrow的對決，前者被後者控以性侵親女的極大罪名，而《阿倫對決花露》就成為法庭以外的最詳盡陳詞。節目清一色由Mia一方主導，發言的除了有Mia Farrow與受害女兒Dylan，還有幾位女性家族友人、Dylan的弟弟等等，槍口無不指向活地阿倫。但如果觀眾夠聰明，就會發現，怎麼所有事情都是一面倒？講到明《阿倫對決花露》，怎麼全沒有阿倫一方的聲音？那對決又何來？

早於數十年前，活地阿倫已經公開否認曾性侵Dylan，直到現在他仍堅持說法，並指控Mia教唆Dylan講大話。是的，看完節目後，絕大部份觀眾都會認同Mia的一套，即使筆者，都或多或少相信活地阿倫有作出越軌行為。但即使如此，仍然能看到節目如何不公、偏頗到一個極致之程度。為「佐證」活地阿倫的人格有損，節目還搬出了其現任妻子宋宜。宋宜本是Mia的養女，在與活地阿倫拍拖後，男方也融入了Mia的家中。結果有一天Mia在家中發現宋宜的裸照，原來活地阿倫已背Mia與尚是大學生的宋宜偷食。實在夠爆夠過份，也讓活地阿倫十惡不赦。節目強烈地告訴觀眾：「活地阿倫孌童」，不單搬出了宋宜，還從其電影作品分析，指他所有所品都以少女做女主角、有老男戀少女的劇情，鞭屍到其名作《曼克頓》（Manhattan）都搬出來，以電影劇情「證實」活地阿倫孌童。喂，作為一部紀錄片就未免太離譜，感覺就似製作人刻意將一個結論放到觀眾面前，然後堆堆砌砌，砌到靚仔來說服大家buy你一套。即使活地阿倫真的是他們口中所說的禽獸，他也毫無發聲與辯解的機會。節目推出後在美國有頗大迴響，活地阿倫的出版社亦聲言要告導演。到這一刻，輿論當然是向Mia一方傾斜，相信活地阿倫都難以翻身。與其說是《阿倫對決花露》，不如說是《花露處決阿倫》更為合適。

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