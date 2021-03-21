大台花旦荒，近年受力捧的高海寧（高Ling）和張振朗早前獲安排孭飛合作新劇《童時愛上你》，原定今個月開工突煞停。有指故事是講述高Ling扮的富家女，因一次意外撞傷頭變失憶失智，智商跌到得8歲，張振朗就負責照顧她。開拍前發生變數，坊間傳出有兩個版本，其一是高層睇完劇本覺得不滿要「大執」；另一是高Ling和張振朗兩位主角圍讀後，發現駕馭不到角色，開拍前親自往找曾勵珍煞停。近幾年剪了清爽短髮的高Ling，2月時曾在IG貼出為新劇試造型相，角色要她戴長假髮，她笑言不習慣。

突然調動工作的高Ling，今日與單文柔和蔡思貝在電視城出席兒童節目《Think Big天地》宣傳，再被問到新劇煞停一事時，她說：「件事都公佈咗，係疫情問題，希望我哋健康啲，公司希望劇本可以再完整啲先再開拍，監製都公開咁講咗呢件事，我未知幾時拍番，要等公司安排。」高Ling坦承接拍此劇有壓力，她續說：「壓力係大嘅，我除咗要演一名30幾歲嘅女強人，另外又要扮失憶嘅佢，行為舉止變番小朋友，對我嚟講，呢個色做得唔好幾大鑊嘅！」高Ling自爆為投入扮智商得8歲角色，她花了很多心思去準備：「我都成日過嚟《Think Big》呢個廠，同呢班小朋友一齊傾偈，我又模倣吓8歲小朋友，其實同我想像中嘅小朋友好大分別，為呢個角色我都做咗好多功課，所以呢班小朋友我都唔係第一次見。」

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